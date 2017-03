Parochiefederatie helpt met ‘Koffiestop’ boeren in Burkina Faso

Ekeren - Woensdag werden de bezoekers aan de wekelijkse markt uitgenodigd even halt te houden aan de stand van Broederlijk Delen. Mits een vrije bijdrage werd hen een kop koffie en een stukje cake aangeboden. Met de ‘Koffiestop’ steunt de parochiefederatie Ekeren de boeren in Burkina Faso.

Na de koffiestop in de Ekerse parochies en de vrije basisscholen, stonden vrijwilligers woensdagvoormiddag met een stand aan de ingang van het O.-L.-V. van Lourdesinstituut in de Jozef De Weerdtstraat. “We geven de mensen ook kort informatie over het thema van Broederlijk Delen”, zegt Bert Van den Bossche. “Terwijl we hier klagen over de maartse buien en aprilse grillen, valt er in Burkina Faso amper een druppel water. Onder meer met een kopje koffie helpen we de keihard werkende boeren een handje.” Op zondag 2 april is er nog een Koffiestop na de misviering van 11u op Rozemaai.