Jef Janssens (88) is sportfiguur van het jaar

Ekeren - Drie Ekerse kampioenen streden vrijdagavond voor de titel ‘sportfiguur van het jaar’. Het jeugdig talent van de gewichtheffers Jessica van Beek en haar broer Jens moest het afleggen tegen Jef Janssens, de 88-jarige tafeltennisspeler bij NODO.

“Ekeren heeft een mooi sportief jaar neergezet”, zei Sabine Coene (N-VA), districtsschepen voor de sport. “Bijzonder fier zijn we op onze Ekerse sportkampioenen." Alle kampioenen 2016 werden in de sporthal van TTC NODO ontvangen. Dat Jef Janssens sportfiguur 2016 is, verrast eigenlijk niemand. Jef is 88 jaar en werd voor de derde keer veteraan kampioen van het Belgische tafeltennis in de reeks 85-plus. Op 25 maart neemt hij andermaal deel aan het Belgische kampioenschap. In 2015 werd Jef vijfde op de Europese Veteranenkampioenschappen in Finland. Het bronzen beeldje dat Jef ontving werd ontworpen door de Mariaburgse kunstenaar Peter Kempenaers. Jessica van Beek behaalde de Belgische titel in de gewichtsklasse -53 kg. Jens behaalde de titel bij de juniors -62 kg. Intussen heeft hij dit jaar de magische kaap van de 100 kg gelift.