Ruim 5.000 toeschouwers vieren koning Steven Moons

De klok wees nog maar kwart over vijf. Vreugdekreten bij Steven, teleurstelling bij de overige 24 ruiters. Nog nooit sinds het ontstaan van de Lustige Gans in 2007 was de koning zo vlug gekend. “Zeker een gans uit de solden”, werkte een omstander op. “Toch niet”, merkt voorzitter Wim Vansteenkisten op. “Er is flink getrokken en je moet natuurlijk een beetje chance hebben.” Moons (48) die in de Driehoekstraat vlak bij het monument van de gansrijder woont, rijdt al van in het begin mee. Hij is werfleider bij een Limburgse aannemer, heeft een echtgenote en drie kinderen. De premie op de kop van de gans bedraagt 6.600 euro.

De ruiters van de Lustige Gans en hun gevolg vertrokken in de voormiddag aan café Den Aker in de Driehoekstraat. Na een tochtje door Ekeren werden ze op het landbouwbedrijf Ter Schriek van Olivier Van Look vergast op pekesstomp met worst. Om 15u reed de uittredende koning Sven Van Lommel als eerste onder de galg. Op 2 april neemt De Lustige Gans voor het eerst deel aan het keizerrijden in Hoevenen.