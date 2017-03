District en Vlaams gewest werken aan betere en veiligere fietspaden

Ekeren - In opdracht van de provincie werd in 2015 de toestand van de fietspaden in Ekeren geanalyseerd, zogenaamde ‘fietsbarometer’. De resultaten werden onlangs gebundeld in een fietsrapport . Met 4,8/10 op het rapport scoort Ekeren niet zo best. “Zo’n fietsbarometer is een nuttig instrument, maar wat ons district betreft, deels achterhaald”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

Dat in het verleden niet voldoende werd geïnvesteerd in het onderhoud en aanleggen van fietspaden, geeft Palinckx grif toe. “Wij zijn aan een inhaalbeweging bezig. Ik hoop dat we over enkele jaren een nieuwe kans krijgen. Ik ben er van overtuigt dat we dan minstens onderscheiding halen.”

De fietsbarometer bundelt informatie over de veiligheid, het comfort en het gebruik van de fietsroutes. Met die gegevens kunnen de lokale beleidsmakers aan de slag.” In samenwerking met de Fietsersbond reed een meetfiets in 2015 door Ekeren. Het districtsbestuur heeft op de resultaten van de fietsbarometer niet gewacht. Aantal knelpunten in het rapport zijn al opgelost, of worden in de loop van dit en volgend jaar opgelost.