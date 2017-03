Geniet van de foto’s van de 44ste stoet van de Ekerse Bierpruvers.

Meer dan 70 groepen, 34 praalwagens, samen goed voor meer dan 1000 deelnemers. Dat is de balans van de 44ste carnavalstoet van de Bierpruvers. "Het is niet van zelf gegaan", zegt de nieuwe voorzitter René De Backer. "Maar het is ons gelukt". Dan kon enkel dankzij vele medewerkers en sponsors. Op het einde van de optocht klonk de 'nationale volkslied' van de Bierpruvers. De Bierpruvers, da's Ekeren. In Ekeren staat er een café waar ik een aardig stukje vree. Ik ben er getrouwd met Angelique en leerde zowa vogelpik...Ne Ekerenaar dat is iets raar, hij is geen Antwerpenaar...