De Poldermobiel vertelt het verhaal van de polders

Ekeren - Met Europese steun werd het project ‘Polder: bodem als kapitaal voor open ruimte’ opgestart. Regionaal Landschap de Voorkempen zet samen met de gemeenten Kapellen en Stabroek en de districten Ekeren, Berendrecht, Zandvliet en Lillo, de polder twee jaar lang in de kijker. De Poldermobiel, een omgebouwde caravan, neemt de bezoeker mee naar het leven in de polders.

“Het poldergebied is een uitzonderlijk landschap waar de identiteit een nauw verband heeft met de bodem”, zegt Anna Stuer, projectmedewerkster van de Voorkempen.

Het is de bedoeling dat de Poldermobiel de komende twee jaar aanwezig is op manifestaties in de poldergemeenten. Hoewel de binnenkant van de Poldermobiel is ingericht op kindermaat, worden ook volwassenen uitgenodigd een kijkje te komen nemen. De Poldermobiel bevat onder andere een reuze grote blokkenpuzzel. Blikvanger van een blokkenpuzzel is een grote poldertekening. Deze tekening nodigt u uit om op zoek te gaan naar de leukste plekjes in de polder.

Partners van de Poldermobiel zijn de Landelijke Gilde Kapellen-Hoevenen, PITO en de Boerenbond. Samen met het PITIO, de land- en tuinbouwschool in Stabroek, werd een lessenpakket samengesteld. In de klassen van de derde graad worden in totaal 12 lesuren gegeven die alle aspecten van de landbouw in de polder bekijken.