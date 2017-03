Vlaanderen en stad investeren in de restauratie van districtshuizen

Ekeren - Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed en schepen Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor binnengemeentelijke decentralisatie, ondertekenden vrijdag de meerjaren premieovereenkomst voor de restauratie van de historische districtshuizen in aanwezigheid van de betrokken districtsvoorzitters.

Districtsvoorzitter Koen Palinckx ontving zijn gasten in het 16de eeuwse kasteel Veltwijck, dat sinds 1930 dienst doet als gemeentehuis en na de fusie als districtshuis.

Voor de restauratie en of onderhouden van de districtshuizen van Borgerhout, Ekeren, Merksem, Hoboken en Wilrijk en zaal Harmonie als toekomstig districtshuis van Antwerpen, is een bedrag van 12,3 miljoen euro meegemoeid. Bijna 6,4 miljoen euro van dat budget is afkomstig van Vlaanderen.

“Districtshuizen zijn het hart van de lokale democratie”, zei Bourgeois. “Het zijn doorgaans iconische gebouwen met een grote historie achter zich. “Met de steun van de Vlaamse overheid en door middel van deze overeenkomst kan de stad snel overgaan tot restauratie van haar waardevol patrimonium”, besloot Schepen Koen Kennis.