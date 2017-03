Tentoonstelling opent jubileumjaar van de Bierpruvers

Ekeren - De Bierpruvers zetten hun jubileumjaar in met een tentoonstelling in de stedelijke bibliotheek Driehoek. Al 44 jaar (4X11) zetten de Bierpruvers telkens de eerste zaterdag van maart Ekeren op zijn kop.

Dat ‘Komt ni vanzelf’ is de leuze dit jaar. En inderdaad, de tentoonstelling met foto’s, affiches, medailles en nog veel meer, bewijzen dat er de voorbije jaren heel wat is gerealiseerd. In de tentoonstelling zijn ook kunstwerkjes te zien van sympathisanten en bezoekers van het dienstencentrum Hagelkruis. De kunststukjes worden op 18 maart vanaf 14u in het dienstencentrum geveild. De opbrengst gaat naar de carnavalsvereniging. Zaterdag 4 maart wordt in de jubileumstoet ruim duizend deelnemers verwacht.