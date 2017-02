Heropening van Zadenbib in bibliotheek Driehoek

Ekeren - Eens de winter (bijna) voorbij openen opnieuw vijf Antwerpse zadenbibs de deuren. De zadenbib is een soort minibibliotheek waarin de zaadjes van verschillende planten centraal staan. Tot 31 maart, of tot de voorraad strekt, zijn er in de zadenbibs kits voor bodemanalyse van moestuinen of kippenrennen te koop.

“In onze zadenbibs vindt u geen boeken, maar kan u gratis zaden ontlenen”, zegt Chris Bellefroid van de zadenbib in Ekeren. “U moet geen groene vingers hebben om in één van de zadenbibs zaadjes mee naar huis te nemen. In ruil vragen we de zaden te oogsten en een deel terug aan ons te bezorgen.” In de zadenbibs kan u zaden ontlenen van verschillende eetbare en niet-eetbare gewassen, sierplanten, bloemen… om thuis te planten en te kweken. De zaadzakjes worden opgefleurd met een ontwerp van ‘We Are Kelly’ het pseudoniem van Kelly De Meyer.

Tot 31 maart kunnen Antwerpenaren in het Ecohuis en de zadenbibs terecht voor een bodemanalyse van hun moestuin of kippenren. Met dit nieuw initiatief van de stad en OVAM wordt het snel duidelijk of de bodem van uw tuin geschikt is om gezond groenten te telen of kippen te houden. “Tuinieren binnen de stad kan op een gezonde manier. Via deze kits willen we de nodige ondersteuning bieden aan al wie gezond wil tuinieren”, zegt schepen Ait Daoud.