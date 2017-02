Valencia Club de Fútbol jeugdtrainers komen naar KSK Ekeren-Donk

Ekeren - Valencia Club is een topclub in Spanje. Sterren als Jordi Alba, Juan Mata en David Silva zijn namen die klinken in de oren van een voetballiefhebber. Zij zijn een schitterend voorbeeld van een succesvolle jeugdopleiding. Deze zomer stuurt de Spaanse topclub enkel van hun jeugdtrainers naar KSK Ekeren-Donk. “Geen grap, echt waar”, zegt voorzitter Steve Schrauwen.

“In Spanje staat Valencia CF bekend om de goede jeugdopleiding, geen enkele andere club leverde meer internationals aan het Spaanse team in de afgelopen 15 jaar”, zegt Steve Schrauwen. “Sinds de zomer van 2015 organiseert Valencia CF met veel succes voetbalweken in Nederland en België. Zo succesvol dat er in 2017 wordt uitgebreid. Daarbij is in 2017 KSK Ekeren-Donk nieuwe partner van Valencia CF. KSK Ekeren-Donk behoort daarmee tot een selecte groep partnerclubs van Valencia CF.”

Het Valencia voetbalkamp heeft plaats van 14 tot en met 18 augustus op het sportcomplex van KSK Ekeren-Donk. “Het is een open kamp voor jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar van onze club en anderen. “ De meest talentvolle spelers, maken kans op een weekend Valencia.

De deelnemers ontvangen van partner Adidas een Valencia CF trainingstenue. De deelnemersbijdrage is 200 euro, mogelijkheid tot betaling in 2 termijnen.

http://www.valenciavoetbalkamp.nl