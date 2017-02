Kruispunt Kloosterstraat-Boerendijk-Bilderdijk afgesloten

Ekeren - De werken in het centrum van Ekeren zitten op schema. Het kruispunt Kloosterstraat, Boerendijk en Bilderdijk is tot 10 april afgesloten voor alle verkeer. De aannemer is daar gestart met rioleringswerken en de aanleg van de bovenbouw.

Wie vanuit Ekeren naar Leugenberg of omgekeerd moet, wordt via de A 12 en de afrit Leugenberg geleid. De haltes van de Lijnbussen Blarenstraat, Boerendijk, Kloosterstraat en deze in de wijk Schoonbroek, worden niet bediend. Er zijn vervanghaltes aan de Markt in het Klein Hagelkruis en aan Klein Heiken op Leugenberg. In Ekeren centrum rijden de lijnbussen tot aan de Markt om vervolgens via het Groot Hagelkruis, de Transcontinantaleweg, de oprit A12 aan Luithagen en de afrit Leugenberg verder naar de poldergemeenten de rijden. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken langs de werf passeren. Voor de fietsers werd ook een alternatieve weg uitgedokterd via Kattenberg en de Frans Lenaertsstraat.