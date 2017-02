Sluitingsprijs Putte-Kapellen krijgt toch tweede leven

Kapellen / Stabroek - Grote opluchting bij de wielerliefhebbers. De sluitingsprijs van Putte-Kapellen, vorig jaar nog ten dode opgeschreven, krijgt een tweede leven. Woensdag weten we wie van de vijf kandidaten het wielerfestijn op 17 oktober gaat organiseren.

“Door gebrek aan jong bloed en gezondheidsproblemen bij sommige leden, hebben we unaniem besloten om de handdoek in de ring te gooien”, zei secretaris Eddy Carpentier vorig jaar aan uw krant. De Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen is de afsluiter van het Belgische wielerseizoen en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een begrip in het binnen- en buitenland. De sluitingsprijs wordt sinds 1929 georganiseerd en lokt jaarlijks 30.000 bezoekers. Het zag er lang naar uit dat de editie van vorig jaar de laatste zou worden, maar opvolging is nu dus verzekerd. Na de vergadering van komende woensdag, die oorspronkelijk afgelopen zaterdag zou plaatsvinden, zal er meer duidelijkheid zijn.