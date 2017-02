Meer dan 400 oldtimers op eerste lustrum van Cars and Coffee

Kapellen - Hoeveel tijd een eigenaar van een oldtimer aan zijn vehicle besteedt, weten we niet. Zeker is dat er bijzonder veel uren inkruipen. Het hoeft dan ook niet verwonderen van de bezitters graag pronken met hun voertuig.

Opgetut als fonkelnieuw reden de oude beestjes zondagvoormiddag het marktplein in Kapellen op. Cars and Coffee, dat het treffen organiseert, bestaat vijf jaar en had haar leden opgeroepen massaal aanwezig te zijn. Normaal is er op het plein plaats voor 350 wagens. Het zijn er meer dan 400 geworden. Het oudste voertuig was een Ford T uit 1912. Twee broers uit Schoten, beiden tegen de negentig, komen regelmatig naar de bijeenkomsten met hun Engelse AC met open dak en bijkomende lederen ‘vliegeniers kappen’. Het is de zorg van de organisatoren om de impact van het oldtimers evenement op de omgeving zo laag mogelijk te houden. Ze doen alle moeite om de autobezitters hiervan bewust te maken.

Medeorganisator Jan Claessens is bijzonder tevreden en nodigt meteen uit voor de volgende Cars and coffee op 26 maart, ook in Kapellen.

http://www.carsandcoffee.be