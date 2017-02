Wildiers fiets+ski verhuist en viert 80 ste verjaardag

Kapellen - Fietsen Wildiers heeft twee redenen om te feesten: de fietshandel bestaat 80 jaar en vorig weekend opende zaakvoeder Tim Wildiers zijn nieuwe en verruimde zaak in de Antwerpsesteenweg 213-217. Met 1000m² aan extra oppervlakte- bijna een zevenvoud van het pand in de Dorpsstraat- kan Wildiers zijn klanten een nog betere totaalservice bieden van verkoop en onderhoud.

Peer Wildiers startte in 1937 op de Antwerpsesteenweg met een bescheiden velohandel. Na zoon Roger gebeurde de derde generatiewissel in 1998, toen Tim de fakkel overnam. Samen met de overdracht werd de digitalisering ingeluid en maakte de e-bikes zijn opmars. Een uitdaging voor de toen 23-jarige Tim. Bijna twintig jaar later plukt Tim Wildiers de vruchten van zijn arbeid.

“Het nieuwe en ruime pand laat ons toe onze klanten een nog betere totaalservice te bieden van verkoop tot na verkoop en onderhoud”, zegt Tim. De opmars van de e-bike heeft Wildiers geïnspireerd om zijn E-bike Service Centre verder uit te breiden.

Het gezin Wildiers zijn fervente skiërs en snowboarders. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Tim zijn zaak uitbreidde met skimateriaal. “Ons doel is mensen zo goed mogelijk bijstaan in de juiste keuze van hun ski, of het nu gaat of iemand die de bergen gaat ontdekken of een doorwinterde skiër is.”