Masterplan Hoekakker Donk verdringt in de districtsraad RUP Mariaburg

In december bracht het buurtcomité enkele honderden Donkenaren op de been om te protesteren tegen de verkaveling van Hoekakker. Foto: W&F

Ekeren - De districtsraad draaide maandagavond bijna volledig rond de goedkeuring van het masterplan Hoekakker in Ekeren-Donk. Het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Mariaburg, dat toch ook een belangrijk dossier is, werd sneller afgehandeld.

Vrijdag keurde het schepencollege in Antwerpen op advies van de districtsraad het masterplan Hoekakker goed. Maandagavond was het de beurt aan de Ekerse raad om het dossier goed te keuren. De gedeeltelijke verkaveling van Hoekakker leeft in de wijk. Dat bleek nog maar eens uit de aanwezigheid van talrijke Donkenaren op de zitting.

Hoekakker is sinds 1 januari 2015 woonuitbreidingsgebied. “We hebben er alles aangedaan om de oorspronkelijke bouwplannen van Vooruitzicht en De Ideale Woning te reduceren van 630 naar maximum 360 woningen in een eerste fase en mogelijk later aangevuld met 90 bijkomende woningen”, zei districtsburgemeester Koen Palinckx (N- VA). Hoekakker wordt een parkgebied met veel waterpartijen wat meteen de watergevoeligheid van het gebied oplost. Voor het Vlaams Belang, Groen en Ronny Kruyniers van sp.a is het duidelijk: geen bebouwing in Hoekakker.

De doelstelling van het RUP Mariaburg is om het historisch waardevol karakter van de wijk te vrijwaren en te beschermen”, zei Palinckx. Voor Groen schuilen er in het ontwerp nogal wat addertjes onder het gras.