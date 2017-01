Lambertusparochie houdt Akerfeesten in ere

Ekeren - De bezoekers aan de Akerfeesten in de parochie van Sint-Lambertus in Ekeren houden een traditie in ere. Zowel de seniorennamiddag op vrijdag, de quizavond op zaterdag als het familiemaal op zondag mochten vorig weekend weer rekenen op heel wat belangstelling.

Voor de quiz moesten we zelfs een stop invoeren”, zegt algemeen coördinator Peter Donné. De kookploeg onder leiding van Lieve Jonkers serveerde 150 eters. Een tiental vrijwilligers bereidde thuis de ingrediënten voor. “Om iedereen snel te bedienen kunnen we vandaag rekenen op een dertigtal vrijwilligers “, weet Bert Van den Bossche.

Maria Michielsen (84), leidde meer dan 15 jaar de kookploeg. Ze slaat geen Akerfeest over. Ook nu weer schoof ze de voetjes onder tafel.