Aannemer Van Wellen start met de heraanleg van de dorpskern

Ekeren - Met rioleringswerken in de groenzone naast de brug van de Leugenberg en de aanleg van een tijdelijke minder-hinderparking aan de Schepelstraat, starten de werken in het centrum van Ekeren. De Kloosterstraat, Dorpsstraat en Blarenstraat krijgen een nieuwe look. Dinsdagmorgen ging officieel de grijparm van de kraan in de grond.

Aannemer Van Wellen uit Kapellen en de nutsmaatschappijen zijn al een poosje bezig met voorbereidende werken, maar dinsdag werd pas duidelijk hoe ingrijpend de herinrichting van de dorpskern van Ekeren wel is. De Dorpsstraat en de Kloosterstraat worden in dezelfde stijl aangelegd. De Blarenstraat wordt woonerf.

Om het tijdelijk wegvallen van parkeerplaatsen in de Kloosterstraat-Dorpstraat en Blarenstraat op te vangen wordt een tweede minder-hinderparking aangelegd ter hoogte van de Schepelstraat. Half februari wordt het kruispunt aan de Leugenberg-Kloosterstraat-Boerendijk-Bilderdijk voor zes weken afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers.

http://www.ekeren.be

http://www.facebook.com/2180Ekeren

Lees het hele verhaal woensdag in Gazet van Antwerpen - editie Stad.