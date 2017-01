Ruim 800 bezoekers op nieuwjaarsreceptie in park Veltwijck

Leden van het Antwerpse collectief Circo d’elle Fuego verraste met spectaculaire acrobatie en vuurspuwers. Het was aanschuiven aan de frietkoten en andere eet- en drankstandjes. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) zette de carnavalgilde De Bierpruvers in de kijker. De carnavalisten bestaan dit jaar 44 jaar of 4 x 11. Palinckx benadrukte dat het goed draaiende verenigingsleven de grootste troef is van Ekeren. “Al onze socioculturele, sportieve, senioren, jeugd en andere verenigingen, zorgen er in hoge mate voor dat er heel wat gebeurt, dat het bruist , dat het hier leeft en beweegt. Met heel veel overtuiging zullen we hen vanuit het district blijven ondersteunen”, zei Palinckx. Kort verwees Palinckx nog naar de verwezenlijkingen in 2016 en de plannen voor 2017. “Vorig jaar werd door het district 2,7 miljoen euro uitgegeven. Sedert de fusie was dit nog nooit zo veel. Voor dit jaar is er 3,5miljoen euro districtsgeld gereserveerd. Daar bovenop wordt door de stad, Vlaanderen, de provincie, Riolink alles samen voor nog meer dan 10 miljoen euro extra in Ekeren geïnvesteerd.”