Hans en Hannelore Primusz zingen liedjes van toen

Ekeren - Dans- en turnkring Antverpia organiseert samen met Wijkwerking Mariaburg een liedjesvoorstelling 'Vergeten geluk'. Hans en Hannelore halen Nederlandstalige pareltjes van onder het stof en herstellen ze in hun glorie van weleer.

Een Bingo-spel bepaalt het ritme van de voorstelling, en omdat geluksformules steeds wisselen, is geen enkel optreden hetzelfde. Elke melodie die weerklinkt is minstens 50 jaar oud en van Vlaamse of Nederlandse oorsprong. Het resultaat van een zoektocht doorheen heel wat zolders en rommelmarkten. Noem het pure nostalgie of pure retro, in elk geval een niet te missen voorstelling. Het optreden heeft plaats op zondag 29 januari om 14u in het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38. Tickets aan 15 euro.

http://www.vergetengeluk.be kristin.vanin@telenet.be