Oud-onderwijzer en directeur Ghislain Van Royen wordt 100

Ekeren / Kapellen - Ghislain Van Royen vierde zaterdag in familiekring zijn honderdste verjaardag. Van Royen was onderwijzer en later directeur in de toenmalige gemeentelijke jongensschool van Ekeren-Donk, nu De Kleurenboom.

Niet alleen in het plaatselijk onderwijs, maar ook in het gemeenschapsleven van de Donk heeft Van Royen sporen nagelaten. De eeuweling verblijft sinds 2000 in de RVT Plantijn in Kapellen.

Oud-directeur Ghislain Van Royen is een meesterverteller en schrijver. De pen hanteert hij al lang niet meer. Sinds 1995 dansen de woorden en zinnen uit zijn laptop. Van kindsbeen af wou Ghislain onderwijzer worden. Hij trok naar de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas, waar hij in 1936 afstudeerde. Na een legerdienst van 17 maanden werd Van Royen in september 1938 aangesteld in Ekeren-Donk. Hij werd er later directeur van 1972 tot 1975. “Mijn hele leven zit vervat in een farde vol anekdotes, losjes uit de pen geschreven”, vertelt Ghislain. Van Royen huwde in 1942 met Maria Costermans. Zijn echtgenote overleed in 2006.

