Eerst lopen en dan smullen van een warme appelbol

Ze waren met z’n 300 voor de Appelbollenloop zondagochtend in het Hof De Bist. Het mistig decor en de bevroren ondergrond hield de sportievelingen niet tegen. “Vorig jaar waren er 500 lopers, maar toen was het gratis”, vertelt districtsschepen voor sport Sabine Coene (N-VA). “We stelden vast dat een aantal mensen enkel kwamen voor de appelbol achteraf. Dat was niet de bedoeling. Sinds dit jaar wordt een kleine bijdrage gevraagd.” De Appelbollenloop over 11km, 6km en 2km, is geen wedstrijd, maar een gezellig sportief treffen na de feestdagen. Atletiekclub Break verzorgde het sportieve gedeelte. De sportantenne en het district steunden financieel en logistiek.