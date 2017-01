Gezin uit Duffel is vijftienduizendste bezoeker van de Wintertuin

Kapellen - Terwijl Katrien Oorts en haar kinderen Wout (5), Lore (8) en Lien (9) woensdagnamiddag aan de schaatstpiste in de Wintertuin in Kapellen hun schaatsen aanbonden, keek zowat het hele schepencollege toe. “Wat was er aan de hand?”, moet Katrien gedacht hebben. “Jullie zijn de vijftienduizendste bezoeker van onze ijsbaan”, zei schepen An Stokmans (Open VLD).

Het gezin Oorts was volkomen verrast. “We wonen in Duffel. Ik bracht deze voormiddag de kinderen naar hun grootmoeder in Hoogboom”, vertelt de mama. “En ik had voor hen een verrassing in petto: een schaatsbeurt op de schaatspiste in Kapellen”, zei ‘moeke’ Christine Oorts. “Ik blijf op het droge”, zei ze meteen. “En ik waag mij na jaren nog eens op het ijs”, zei mama Katrien. Namens het gemeentebestuur werd Katrien bedacht met een bloemenruiker. Bruno Van De Meulebroecke, uitbater van de Wintertuin, schonk aan de mama en haar drie kinderen een extra schaatsbeurt. Een fles cava maakte de namiddag helemaal tot een feest.

De ijspiste en de Wintertuin zijn nog open tot en met zondag 8 januari.