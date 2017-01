55 kalligrafen uit 13 landen laten Italiaanse muren spreken

Bij zijn vele bezoeken aan Italië verzamelde Joris Wouters uit Deurne honderden foto’s van gewone en bijzondere Italiaanse muren. “Italië is een land vol kunstschatten. Vergeten we niet de verborgen schatten, waar niemand acht op slaat, muren bijvoorbeeld”, vertelt Wouters. “Hij wou met zijn foto’s iets bijzonders doen”, vertelt Joke van den Brandt. “Zijn fascinatie voor woord en letters bracht hem via dichter en troubadour Frank De Vos, bij mij.” Samen groeide het unieke idee om 50 personen –het zijn er 55 geworden- die op één of andere manier zich verbonden voelen met Italië of er ooit geweest zijn, uit te nodigen een Italiaans woord aan te reiken. Het verhaal dat zij daarbij vertellen, was al even belangrijk dan het woord. Vijfenvijftig kalligrafen uit 13 landen bogen zich over één van de 55 ingezonden woorden.

Info: ‘De muren spreken –I muri parlano- Walls talk’ telt 144 bladzijde in vierkleurendruk, gebonden. Kostprijs 35 euro + 5 euro verzendingskosten. Tot 31 januari 2017: speciale prijs voor onze lezers: 30 euro, geen verzendingskosten.

