Buurtbewoners hekelen rioleringswerken Pastorijstraat

Westerlo - De bewoners van de Pastorijstraat in Heultje (Westerlo) zijn niet tevreden met de aanpak van de rioleringswerken in hun straat.

De rioleringswerken in de Pastorijstraat stonden al langer op de planning, maar werden volgens oppositieraadslid Frans De Cock (Open Vld) en de buurtbewoners niet goed aangepakt. "De werken werden pas vijf dagen voor de start aangekondigd via een folder van de gemeente, dat is veel te laat", vertelt De Cock. "Als we er een infovergadering georganiseerd werd, dan hadden we onze opmerkingen kunnen doorgeven. De werken zijn heel goed, maar het is gewoon de manier waarop", vertellen de buurtbewoners.

De gemeente vindt deze communicatie wel een goede aanpak. "Door gebrek aan timing kozen we voor een informatiefolder waar ook alle nodige details in staan vermeld", vertelt communicatieambtenaar Christophe Sproelants. "Het zijn ook geen erg grote werken, dus was een vergadering hier niet nodig."

De gemeente belooft de nodige rioleringsplannen nog te bezorgen bij de buurtbewoners. (mavb)