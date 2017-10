Nieuwe vogelkijkhut aan De Roost

Laakdal - Aan natuurgebied de Roost in Veerle werd zaterdagochtend een vogelkijkhut plechtig geopend door VVV Toerisme Laakdal en Natuurpunt. Deze hut kijkt uit op een moerasachtig gebied met heel mooie vijvers, waar watervogels dan ook graag vertoeven.

VVV Toerisme Laakdal wilde al langer een project starten in een natuurgebied. Zij vonden een partner in Natuurpunt, die hun prachtige gebied beschikbaar stellen voor natuurbeleving. VVV Toerisme Laakdal stelde voor dit project € 9000 ter beschikking. Dankzij het plattelandsproject de Merode van de Vlaamse Landmaatschappij werd reeds in 2015 een subsidie van € 3000 verkregen voor de bouw van een kijkhut in natuurgebied de Roost. De kijkhut laat toe om het gebied te observeren zonder de natuur te verstoren. Toch is de hut bereikbaar via het wandelnetwerk de Merode.

Het project werd voorbereid en uitgevoerd door tweedejaarsstudenten van de bachelor in de Bouw. Zij volgden het project op vanaf het opmaken van de plannen tot de bouw zelf, met logistieke ondersteuning van de gemeente Laakdal. Hierbij was veel aandacht voor de doelstelling van VVV Toerisme Laakdal; namelijk toegankelijkheid. De ruimte is zodanig ingericht dat rolstoelen comfortabel geplaatst en gekeerd kunnen worden. De inrichting geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om minder mobiele personen te laten genieten van het uitzicht door een vrije ruimte voor rolstoelen en kijkgaten op zithoogte.