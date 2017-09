Broers Heselmans richten eigen brouwerij op

Laakdal - Op de Oude Geelsebaan in Veerle (Laakdal) stellen dit weekend de broers Johan en Tom Heselmans hun eigen brouwerij Karbo voor, samen met hun vijf zelf gebrouwen bieren.

“Ik lustte vroeger geen bier”, vertelt Johan. “Maar mijn broer Tom ging een cursus bierbrouwen volgen, dus ging ik maar mee.” Mijnwerkerszonen Johan en Tom Heselmans, zonen van kleine ­Bruno uit Groot-Vorst (Laakdal), zijn samen met twee Brusselse vrienden een brouwexperiment begonnen in de keuken van vader Bruno. Wat later bouwden we een brouwerij op de Oude Geelsebaan in Veerle (Laakdal).

Ze knutselden thuis wat in een kookpot en gingen fantaseren over een mogelijke verkoop van het gebrouwen goedje. “We zagen het pand hier in Veerle vrijstaan, babbelden met de eigenaar en voor we het wisten, hadden we een eigen brouwerij.” Johan, Tom en hun team kochten een installatie waar ze 1.000 liter bier mee kunnen brouwen. “We kochten ook een afvullijn, want als wij elk flesje met de hand moeten vullen, zijn we lang bezig”, grapt Johan.

De term Karbo verwijst naar het mijnwerkersverleden in de familie Heselmans. “Karbo betekent steenkool, zo gaan we terug naar de roots van onze vader, Bruno. Hij was mijnwerker”, legt Johan uit. “Hij is helaas overleden. Hij zou ons zot verklaren als hij wist wat wij aan het doen zijn.”

Op 16 en 17 september opent Brewhouse Karbo de deuren. “We verwachten wel veel mensen die komen kijken naar wat wij hier aan het uitspoken zijn”, vermoedt Johan. “In Laakdal hebben we tijdens de Bierfeesten ons werk al laten voorproeven. Er zijn dus wel wat mensen die al weten waar we voor staan.”

Wie een kijkje komt nemen in de brouwerij en het bier ook thuis wil proeven, kan er de bieren kopen.Samen met de brouwerij opent het duo ook een winkel en een webshop. Verder is het bier verkrijgbaar bij verscheidene drankhandelaars.

De brouwerij is op 16 september open vanaf 10u en op zondag 17 september van 10u tot 18u. “We geven de bezoekers een rondleiding in onze brouwerij en bieden hapjes aan die ze samen met het bier kunnen proeven.”

www.karbobeer.com