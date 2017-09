Kringwinkel Zuiderkempen breidt uit met strijkpunt

Laakdal - Sinds 20 maart werken De Kringwinkel Zuiderkempen en dienstenchequebedrijf ’t Gerief samen. In de Kringwinkel in Geel werd eerder al een strijkpunt geïntroduceerd, nu is het de beurt aan Laakdal.

"Een samenwerking met een sociale economie partner is uiteraard evident", zegt Hans Bouwen, directeur van ‘t Gerief. "We werken rond gemeenschappelijke doelen: we willen beiden via een uitstekende dienstverlening, tewerkstelling creëren in de Kempen, ook voor mensen die het moeilijker hebben om een job te vinden. Het is voor ons beiden alvast een meerwaarde dat we een extra dienstverlening kunnen aanbieden via een partner met een gelijkaardige missie."

De Kringwinkel Zuiderkempen startte vorig najaar binnen hun arbeidszorgtraject met de ‘Retoucheshop’. "De naaisters verstellen kleren, zetten knopen, verkorten broeken, versmallen rokken, enz. De dienstverlening was er al voor klanten uit Geel, maar nu kunnen ook klanten van ’t Gerief hun verstelwerk binnenbrengen in de strijkateliers van 't Gerief en in het kantoor in Herentals. In De Kringwinkel in Geel wordt de kledij netjes en met veel zorg versteld", legt Nico Peeters, stafmedewerker van De Kringwinkel Zuiderkempen uit. "Via dit project krijgen mensen kansen om op een laagdrempelige manier opnieuw kennis te maken met de arbeidsmarkt."

’t Gerief strijkt al meer dan 10 jaar voor gezinnen in en rond Herentals. "Klanten brengen hun strijk naar één van de strijkpunten, vervolgens wordt het textiel professioneel gestreken in één van onze strijkateliers", legt Hans uit. "Onze strijkdienst groeide in die tien jaar uit tot een team van bijna 30 mensen die samenwerken in drie strijkateliers. Met de opening van het strijkpunt in Laakdal, zijn we toe aan ons 5de strijkpunt. Naast onze strijkpunten baten we ook een strijkophaaldienst uit voor bedrijven. Die willen we in de toekomst ook verder doen groeien." (mavb)