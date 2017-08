Wandelen met 'Tut' langs Grote Nete

Laakdal - CD&V Laakdal organiseert op zondag 27 augustus een wandeling van Eindhout langs de Grote Nete om de zomervakantie af te sluiten.

Een wandeltocht op maat van families met kinderen met onderweg een picknick, zo kondigt CD&V Laakdal het aan.

“Eindhout is gelegen vlakbij de Grote-Nete. Dit gebied biedt heel wat wandelmogelijkheden die voor heel wat Laakdallers nog onbekend terrein zijn. Met deze wandeltocht willen we onze inwoners laten kennismaken met dit prachtig stukje natuur", vertelt Stein Voet.

De wandeling start aan de Tuttenboom, op het speelpleintje aan de Gemeenteheidestraat. Deze wandeling kreeg overigens de titel ‘Tussen Tut en Nete’ mee.

"Deelnemen aan deze wandeling en picknick is gratis. We vragen de deelnemers enkel iets mee te brengen als bijdrage aan de picknick. Op deze manier maken we er een volks gebeuren van." Vooraf inschrijven is wel vereist, via steinvoet@live.com of 0494/99.54.50. Gelieve ook te laten weten voor welk hapje of drankje je gaat zorgen. (mavb)