Gezocht: Zaalwachter in sporthal Laakdal

Laakdal - De gemeente Laakdal is op zoek naar een zaalwachter om te 19 uur per week te werken in de sporthal in Veerle (Laakdal).

Ben jij op zoek naar een afwisselende en zelfstandige job tussen de mensen? Ben jij klantvriendelijk en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan is dit wat je zoekt. Als zaalwachter ben je het aanspreekpunt voor al de gebruikers van de sporthal. Je zorgt voor een correcte opvolging van de reservaties. Je stelt de sportmaterialen op en bergt ze nadien ook weer op. Je zorgt voor een nette omgeving voor de sporters en het toezicht op de huisregels. Je helpt bij de verschillende activiteiten van de sportdienst (scholencross, fietsexamens, sportdagen,…).

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief en CV naar personeel@laakdal.be of via de post naar gemeentebestuur Laakdal, t.a.v. de personeelsdienst, Kerkstraat 21, 2430 Laakdal. Solliciteren kan tot en met 18 september 2017.

De volledige functiebeschrijving en toelatingsvoorwaarden vind je op www.laakdal.be of via de dienst Personeel & Organisatie (013 67 09 11 - personeel@laakdal.be).