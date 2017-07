Genieten van film onder de sterren

Laakdal - Ook dit jaar kan je weer genieten van prachtige films in openlucht, in de pastorijtuin van Groot-Vorst. De film begint bij duisternis, bij slecht weer kan je terecht in de kerk van Groot-Vorst.

Elke donderdag in de zomervakantie kan je genieten van een openluchtfilm, die start omstreeks 21 uur. Breng je eigen stoel/zetel mee, dan heb je zeker een zitplaats. Het kan afkoelen: een jas of een fleece is dan zeer aangenaam. Er is een dranktent, waarvan de opbrengst voor de Laakdalse jeugdverenigingen is. De toegang is gratis. Vanavond kan je genieten van de film 'Girl on the train', geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar.

Op de volgende avonden kunt u genieten van deze films:

- 20 juli: Me before you

- 27 juli: De buurtpolitie

- 3 augustus: Hacksaw Ridge (16+)

- 10 augustus: Fantastic Beasts and where to find them

- 17 augustus: Assassin's Creed (16+)

- 24 augustus: Passengers

- 31 augustus: De Premier (16+)

