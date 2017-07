Laakdal krijgt nieuwe politieke beweging

Laakdal - De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 komen stilaan dichterbij. Omdat heel wat mensen een beleid willen 'meer' op maat van, door en voor de mensen van Laakdal werd een nieuwe lokale beweging in het leven geroepen, nl. PRO Laakdal. “Wij willen ons richten op de uitdagingen & verwachtingen van de Laakdallers”, aldus lijsttrekker Frank Sels. “PRO Laakdal staat dan ook garant voor een Positieve, Realistische en Open beweging!”

"Het idee leefde al langer om een puur lokale beweging op te richten van onafhankelijke en progressieve Laakdallers, jong en oud, uit elke deelgemeente, die gaan voor duurzame, kwaliteitsvolle en realistische initiatieven op maat van en met focus op Laakdal en zijn inwoners! PRO Laakdal is dan ook een inclusieve en pluralistische beweging.", vertelt Frank Sels. “Voor ons staat de Laakdaller centraal. We hebben al heel wat bestuurservaring en willen deze ook delen. Kiezen voor de toekomst is immers kiezen voor een ‘verstandige’ verandering.”

Wie wordt lid van de partij? “We willen een goede mix van ervaren bestuurders met nieuwe mensen die in alle onafhankelijkheid het beste voor hebben voor Laakdal”, legt Frank uit. “We vragen enkel inzet. We willen door maximaal met burgers in gesprek te gaan, te luisteren, te participeren aan het verenigingsleven, … het beste voor Laakdal."

Evelien Thys is één van de nieuwe gezichten in de beweging. “Wij hebben ondertussen al een visietekst uitgewerkt”, steekt Evelien van wal. “Belangrijke punten hierin zijn: sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid, duurzame, kwaliteitsvolle en realistische initiatieven, versterking van de solidariteit, betrokkenheid door participatie met onze inwoners, consequent handelen met onderbouwde argumentatie, ruimte voor nieuwe vormen van economie, veiligheid en geëngageerd dierenwelzijn. Elke beslissing die we nemen, zal afgetoetst worden met alle criteria van deze visietekst. Tenslotte is het de bedoeling om samen met de nieuwe kandidaten en de Laakdallers een attractief, inhoudelijk sterk en eerlijk programma uit te schrijven."

Ondertussen worden er al gesprekken gehouden met mogelijke andere kandidaten. Wie interesse heeft, kan meer info vinden op www.laakdal.be (mavb)