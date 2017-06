Oud gemeentehuis Eindhout zoekt zelfstandigen

Laakdal - Het voormalig gemeentehuis in Eindhout (Laakdal) wordt een jaar lang een pop-up zaak. De gemeente organiseert een wedstrijd voor jong, ondernemend talent. De winnaar mag een jaar lang gratis gebruik maken van deze locatie.

"We willen starters helpen om de levensvatbaarheid van hun project uit te testen zonder dat ze grote financiële risico’s moeten nemen. We zijn er immers van overtuigd dat er heel wat creatief ondernemend talent rondloopt. Een jaar lang gratis onderdak voor je handelszaak geeft een startende ondernemer extra ademruimte. Bovendien worden de mogelijkheden van het voormalig gemeentehuis, dat al een tijdje te koop staat, met dit initiatief in de kijker gezet voor potentiële kopers", zegt schepen van lokale economie Gerda Broeckx. Iedereen die minder dan 2 jaar geleden een eigen zaak gestart heeft of plannen heeft een zaak te starten, kan deelnemen aan de wedstrijd. Kandidaten kunnen hun voorstellen indienen via www.laakdal.be vanaf 2 augustus tot en met 13 oktober.

Een professionele jury kiest uit de projectvoorstellen de winnaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de creativiteit en haalbaarheid van het concept en de motivatie van de kandidaat. Bovendien wordt ook gekeken hoe het idee inspeelt op de noden van Laakdal en de meerwaarde voor de gemeente. Op 27 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt, die van 4 december 2017 tot en met 3 december 2018 zijn pop-up kan uitbaten in het voormalig gemeentehuis van Eindhout.

Geïnteresseerden zijn welkom op de informatiesessie die plaats vindt op 18 september om 19.30 u in het voormalig gemeentehuis van Eindhout, Eindhoutdorp 13 te Laakdal. Aansluitend wordt een rondleiding in het pand georganiseerd. (mavb)