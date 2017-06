Oude site Intermarché wordt medisch centrum

Laakdal - Het leegstaand gebouw aan het rondpunt in Groot-Vorst wordt afgebroken, dat werd door de gemeente Laakdal beslist. De vroegere Intermarché wordt mogelijk een medisch centrum.

"Het is spijtig dat er geen nieuwe winkelruimte komt, maar een medisch centrum is zeker ook een goede bestemming", aldus schepen Frank Sels. In de loop der jaren heeft het gemeentebestuur de leegstand van deze handelszaak aangeklaagd en aangedrongen op actie. Vele geïnteresseerde kopers werden dan ook doorgestuurd naar de eigenaar, nl ‘ Intermarché’. Dikwijls kregen wij van de geïnteresseerde kopers de feedback terug dat Intermarché de verkoop van het gebouw van Groot-Vorst koppelde aan vergelijkbare leegstaande gebouwen in Grobbendonk en Lille.

Momenteel is er eindelijk een doorbraak. Zo is er bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening een bouwaanvraag in behandeling voor het slopen van het leegstaande gebouw. De koper heeft de intentie om het leegstaande gebouw te slopen en vervolgens een nieuw project ‘medisch centrum’ aan te vragen.

(mavb)