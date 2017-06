Schaal Louis Verreckt gaat 22ste editie in

Laakdal - Tijdens dit weekend kunt u aan de voetbalterreinen van FC De Ware Vrienden in Veerle-Heide supporteren of zelf voetballen tijdens de 22ste editie van Schaal Louis Verreckt. Dit toernooi wordt al voor de 22ste keer georganiseerd.

Sinds een tweetal jaar is het evenement uitgebreid van een ééndaags naar een tweedaags evenement waardoor het meer en meer de allures krijgt van groot dorpsfeest. Op 9 juni staan er diverse vriendschappelijke wedstrijdjes tussen gelegenheidsploegjes op het programma. Er is ook gedacht aan de mensen die voetbal van een ‘hoger niveau’ willen zien: rond 20.30u gaat alle aandacht naar onze Rode Duivels. Estland – België (kwalificatie WK 2018) wordt live uitgezonden op een groot scherm in de feesttent. Om de avond in stijl verder te zetten is er na deze match nog de 80-90-2000-fuif.

Op 10 juni staat het eigenlijke toernooi gepland. 24 ploegen strijden in meer dan 100 wedstijden om de felbegeerde Schaal Louis Verreckt. Het toernooi start om 11u en gaat de hele dag door. Rond 19u wordt de finale betwist. Rond 20u worden de bekers uitgereikt en gaan ze van start met de Zware Vrienden-fuif met DJ’s Gomez & Fester, de resident DJ’s van de FEFR-arena.

Alle activiteiten gaan door op de Veerle-Heide op het terrein van De Ware Vrienden (thv Lakstraat 92). Bezoekers die met de wagen komen worden aangeraden om hun voertuig te parkeren op het kerkplein. Mensen die met de fiets komen: via Huyten is het festivalterrein perfect bereikbaar. (mavb)