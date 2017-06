Onderdelen komen terug naar Beddermolen

Westerlo - De Beddermolen in Tongerlo heeft deze week zijn tandwielen, molenstenen, balken en uiteindelijk zijn dak teruggekregen. Na 50 jaar kunnen de inwoners terug uitkijken naar een maalvaardige windmolen.

'De houten toren' aan de Molenwijk in Tongerlo (Westerlo) wordt weer een echte windmolen. Met een telescoopkraan werden de onderdelen opnieuw gemonteerd op de molen, deze kwamen terug van molenbouwer Adriaens, die de verschillende delen opmaakte in zijn werkplaats in Weert, Nederland. Daar begon hij eveneens met het vervaardigen van nieuw binnenwerk. Tandwielen, molenstenen, verbindingsbalken, de rem, de trap, het dak,… werden klaargemaakt in het atelier. “Al deze onderdelen gingen dinsdagochtend op transport, en kwamen rond 8 uur 's ochtends toe in Tongerlo”, vertelt Guy Van Hirtum, burgemeester van Westerlo. “Daar werden ze één voor één met de telescopische kraan op hun plaats gezet in de molenkast. Ook de molenstenen van een ton vlogen door de lucht.” Dit werk is een grote stap in de restauratie van de Beddermolen, die na 50 jaar terug zal kunnen malen en draaien.

Klaar in augustus

In de volgende maanden worden de tandwielen en molenstenen vastgezet en afgesteld en worden de wieken geplaatst. De buitenkant van de kast krijgt nog een likje verf en ook de molenberg wordt mooi terug geprofileerd en aangeplant. “Als alles goed blijft gaan, is de windmolen klaar in augustus en kan hij in september opengesteld worden voor het publiek”, zegt burgemeester Guy Van Hirtum. “Een moment om absoluut naar uit te kijken! Vanaf dan zal jong en oud hem op regelmatige basis kunnen bezoeken dankzij het team van vrijwillige molenaars.” (mavb)