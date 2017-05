Gemeentehuis genomineerd voor Smart City Award

Laakdal - Terwijl het nieuwe gemeentehuis in Groot-Vorst (Laakdal) nog meer dan 650 bezoekers over de vloer kreeg tijdens Open Wervendag, is het nu genomineerd voor de Belfius Smart City Award. Benieuwd of ze deze in ontvangst kunnen nemen.

Deze Smart Awards richten zich tot lokale overheden, bedrijven en dergelijke die op een slimme manier een antwoord geven op de uitdagingen van morgen. Het Laakdalse gemeentehuis is één van de tien genomineerden in de categorie Smart City Award, een prijs voor de creatiefste stad of gemeente met een duurzame vernieuwing. “Ons project van het nieuwe gemeentehuis waarbij we niet alleen kiezen voor een energiezuinig gebouw, maar ook de dorpskern vernieuwen, viel duidelijk in de smaak. We zijn erg blij met de nominatie. Bovendien wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Hierbij wil ik graag iedereen binnen en buiten Laakdal oproepen om voor ons te stemmen! Dat kan nog tot en met 14 mei middernacht: https://smartbelgium.belfius.be/een-groen-en-kloppend-hart-voorlaakdal/”, zegt burgemeester Tine Gielis. (mavb)