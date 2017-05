Andries en Nathalie richten Beauty & Strength op

Laakdal - Andries Cuypers en Nathalie Kerremans openden vorige zomer hun nieuwe zaak 'Beauty & Strength', een winkel met voedingssupplementen voor de fervente sporters.

"Fitness is voor mij een passie, een soort van therapie, zoals voor vele andere sporters", vertelt Andries Cuypers (31). "Het beheerst mijn dagelijkse leven, alsook de trainingen, voeding en de voedingssupplementen. Het was mijn droom om hierin dan ook verder te gaan." Vorige zomer ontstond Beauty & Strength, een kleine winkel in Klein-Vorst (Laakdal) waar sporters maar ook mensen op dieet voedingssupplementen, shakes, dieetvoeding etc. kunnen kopen. "We hebben zelfs proteïnechips voor de gezonde snoepers", lacht Andries. "Voor ieder wat wils."

Combinatie werk-gezin

Andries combineert zijn voltijdse job met de winkel, wat niet altijd makkelijk is. "Voorlopig valt het nog te combineren, maar soms is het wel een race om overal op tijd kunnen zijn. Een groot voordeel is dat onze winkel aan huis is, ik hoef maar gewoon mijn deur te openen en ik kan de mensen ontvangen." Iedereen is 's avonds en in het weekend welkom in Meidoornstraat 15 in Klein-Vorst. Meer info en de openingsuren vindt u op de Facebookpagina van Beauty & Strength of via Andries Cuypers: 0499 61 38 93. (mavb)