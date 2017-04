Facelift voor kruispunt Blaardonk

Laakdal - Het kruispunt Blaardonk - Grote Steenweg wordt veiliger, dat is zeker. Vanaf dinsdag 2 mei wordt het kruispunt volledig heringericht.

De rijweg wordt iets verbreedt, zodat er middeneilandjes en een oversteekplaats kan voorzien worden voor fietsers en voetgangers. Zo zullen de fietsers de rijweg voortaan op een veilige manier in twee keer oversteken en wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt afgeremd. “Een enorme verbetering”, stelt schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels tevreden vast. “Vele schoolkinderen en toeristen gebruiken immers deze oversteek,” Daarnaast zal AWV ook de rijweg en de fietspaden aan het kruispunt vernieuwen.

Vorig jaar plaatste het gemeentebestuur een verlichtingspaal aan dit kruispunt om de zichtbaarheid te verbeteren. Maar voor Frank was dit nog maar het begin. Hij startte een PCV (provinciaal commissie verkeersveiligheid) dossier op om de veiligheid nog te verhogen.

De werken beginnen vanaf dinsdag 2 mei langs de kant richting Laakdal. Fietsers komende vanaf Zammel richting Veerle moeten via de gemeenteweg de omleiding te volgen. Gemotoriseerd verkeer heeft beurtelings doorgang via verkeerslichten. Alle verkeer komende van Blaardonk krijgt beurtelings doorgang via de verkeerslichten. Deze eerste fase zal duren tot eind mei. Daarna wordt er gewerkt langs de kant richting Westerlo. Blaardonk wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer dient de omleiding te volgen via Veerle en fietsers krijgen toegang tot een omleiding via een wandelweg. De werken zullen ongeveer twee maanden duren. (mavb)