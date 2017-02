Gemeenten blijven verbonden door brug

Laakdal - Er is eindelijk een beslissing gevallen over de brug over het Albertkanaal tussen Meerhout en Laakdal: ze blijft bestaan.

Na lange discussies over het al dan niet afbreken van de brug over het Albertkanaal tussen Laakdal en Meerhout, werd er beslist om ze te behouden.“Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben we gelukkig toch onze slag kunnen thuishalen”, haalt Laakdals schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels (Samen-sp.a - Groen) opgelucht adem.

De leden van de scheepvaart maakten eerder een plan om de bruggen over het Albertkanaal te verhogen en het kanaal te verbreden. De brug ter hoogte van Langvoort, op de grens tussen Laakdal en Meerhout, zou worden afgebroken en een fietsbrug moest in de plaats komen. Daar waren de gemeente Laakdal en Meerhout het niet mee eens. Zij hebben nu hun slag thuis gehaald. "“Het grootste deel van de inwoners van Meerhout wilde de lokale verbinding met Laakdal behouden", zegt Roger Verheyen, schepen van mobiliteit (CD) in Meerhout. Door het behoud van de brug gaan beide gemeenten ook werk maken van veilige fietspaden en een 'fietsostrade' richting Nike. (mavb)