Make-over voor VBS De Wijngaard

Laakdal - Vrije Basisschool De Wijngaard in Veerle (Laakdal) heeft een enorme make-over gekregen. 600 kijklustigen kwamen langs om het nieuwe gedeelte van de school te bewonderen.

In de kerk in Veerle kwamen vele Laakdallers en sympathisanten samen om de opening van het nieuwe schoolgedeelte kerkelijk in te zetten. Onder andere directrice Gisella Tozzi, ex-directrice Roos Verhoeven gaven tekst en uitleg en de leerlingen van Basisschool De Wijngaard zette samen met de plaatselijke fanfare hun beste beentje voor met verschillende liederen én het echte schoollied op de tonen van Oya Lélé. "We zijn heel tevreden met hoe het nieuwe gebouw eruit ziet en dat wilden we delen met iedereen. Al vele jaren was dit onze droom, zelfs nog voor ik directrice werd. Het was een grote investering dus er zullen nog veel eetdagen volgen, maar we zijn echt heel tevreden", lachtte ze. "We investeren met deze school in de toekomst van onze kinderen." In 2011 werd het bouwdossier ingediend bij 'Scholen van Morgen', in oktober 2015 werd de eerste steen gelegd en 14 maanden later staat het nieuwe schoolgebouw er. "Deze school kan nu ook schitteren in het straatbeeld van Veerle", vertelt Roos Verhoeven. "Ik heb dan ook alle lof voor de goede samenwerking en al het werk dat er verricht is." De leerkrachten en personeel zijn dan ook blij dat dit werk erop zit. "We hebben heel hard gewerkt, in het weekend en in de vakanties heb ik veel van mijn leerkrachten gevraagd maar we hebben het tot een goed einde gebracht en daar mogen we blij om zijn", vertelt Tozzi. (mavb)