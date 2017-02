Gemeente trekt 1,4 miljoen euro uit

Westerlo - De gemeente Westerlo voorziet 1,4 miljoen euro voor de uitvoering van asfalterings- en betonwerken aan de openbare wegen. Ook voor de fiets- en voetpaden komt mogelijk een miljoen euro vrij.

Volgend jaar maar ook dit jaar nog worden er grootschalige werken uitgevoerd in de gemeente Westerlo. "We voorzien 1,4 miljoen euro in ons budget voor de asfaltering en betonwerken van verschillende Westelse wegen", vertelt schepen van Openbare Werken Herman Wijnants (N-VA). "In de volgende gemeenteraad wordt beslist of er ook een miljoen euro vrijkomt voor de herstelling van de fiets- en voetpaden." De gemeentelijke technische dienst en het verkeerscomité gaven hun advies over welke wegen er dringend een opknapbeurt nodig hebben. "Als schepen van Mobiliteit luister ik erg goed naar hun advies, het algemeen belang van de veiligheid is het belangrijkste, niet de deelgemeenten of het eigenbelang", zegt Wijnants.

De werken aan de openbare wegen beginnen al dit jaar, de herstellingen aan de fiets- en voetpaden starten in 2018 en lopen eventueel nog door tot 2019. "Misschien adviseert de technische dienst om aan een bepaalde weg toch nog extra onderzoek te doen, dan kunnen de werken mogelijk wat langer duren en kan het budget nog wijzigen." Welke wegen er wanneer aan bod komen wordt duidelijk op voorhand gecommuniceerd. (mavb)