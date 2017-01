Seniorenraad nodigt 55-plussers uit

Laakdal - Op donderdag 26 januari 2017 is het weer zover. Dan nodigt de Seniorenraad alle 55-plussers uit voor een namiddag vol amusement, zang en humor.

Dit jaar staan Alex & Rudi op het programma.

Voor slechts 5 euro kan je genieten van een gezellige namiddag met lekkere hapjes en drankjes.

Waar: sporthal, Kwade Plas 1, 2431 Laakdal. Wanneer: donderdag 26 januari 2017

- deuren open om 12.00 u.

- start programma om 13.00 u.

- einde om 17.00 u.

Inschrijven vóór 19 januari 2017 via je OKRA- bond of via de vrijetijdsbalie in het Administratief centrum. Je inschrijving is definitief na betaling van de inkomprijs.