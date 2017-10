Klanten al kwinkelend terug laten kiezen voor lokale ondernemers

Kalmthout - Enkele Kalmthoutse ondernemers slaan de handen in elkaar en hebben een nieuwe afdeling van Unizo opgericht. Zo willen ze de samenwerking tussen winkeliers, ondernemers en vrije beroepen in Kalmthout versterken.

Een nieuwe afdeling van Unizo wil klanten naar Kalmthoutse ondernemers leiden. Dat doen ze onder de naam 'kwinkelen', naar het voorbeeld van Zwijndrecht, waar ze aan Zwinkelen doen.

“Eigenlijk was het onze burgemeester, Lukas Jacobs (CD&V), die ons in het debat rond een commercieel plan voor Kalmthout, aanspoorde om opnieuw nauwer samen te werken met de Kalmthoutse ondernemers”, vertelt Jos Joosen. “Wijlen Fa Jacobs, vader van Lukas, was zo’n dertig jaar geleden de drijvende kracht achter de Kalmthoutse afdeling van Nationaal Christelijk Middenstands Verbond (NCMV). Ludo de Caigny van de toenmalige sportwinkel Sportiek in winkelcentrum De Beek was onze voorzitter en ik was secretaris van de afdeling. Zo’n vijftien jaar is deze werking in Kalmthout helemaal stilgevallen".

Het gemeentebestuur nodigde enkele ondernemers uit om mee na te denken over een commercieel plan voor Kalmthout. Er werd nagedacht over hoe de leegstand van winkels moest worden aangepakt en hoe de gemeente startende ondernemers kon helpen. "Waar bakenen we kernwinkelgebieden af? Hoe gaan we als lokale (klein)handelaars om met e-commerce en andere veranderingen ten opzichte van ondernemen dertig jaar geleden?”, vraagt Joosen zich af. "Onder de noemer Kwinkelen willen we klanten naar Kalmthoutse ondernemers leiden. De bedoeling is om routes uit te stippelen waarbij groepen van een tiental klanten een vijftal lokale handelaars bezoeken. Alles verloopt in een ongedwongen sfeer met een hapje en een drankje. Zo willen we de Kalmthoutenaren warm maken om nog meer te kiezen voor de winkels in hun buurt. Laat ons met z’n allen gezellig Kwinkelen".

Momenteel vormen een achttal Kalmthoutse ondernemers de stuurgroep, maar nieuwe leden mogen het team versterken.

UNIZO – Ondernemers Kalmthout, koen.gielen@BIZcon.be