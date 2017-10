Opgepast: fietsers in gevaar !

Essen - Fietsveiligheid lééft in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit de meer dan tweeduizend antwoorden die uw krant ontving op de vraag: “Waar voelt u zich onveilig op de fiets?”. Gazet van Antwerpen lanceerde die oproep naar aanleiding van drie dodelijke ongevallen met fietsers in evenveel weken tijd.

Uit alle inzendingen puurden we niet alleen een algemene top 10 van de meest onveilige plaatsen maar we selecteerden voor u ook de onveilige situaties in uw gemeente. Plaatsen waar de infrastructuur zwaar te wensen overlaat, en waar het gewoonweg niet aangenaam fietsen is. Maar we gaan verder. De volgende weken blijven we hameren op de probleemsituaties, en blijven we wegen op het beleid om samen met u te ijveren voor minder dodelijke ongevallen op onze fietspaden.

Kruispunt Nieuwmoersesteenweg-Spijker

Stefaan Denewet - zelf nog herstellende van een fietsongeval waarbij hij zijn oogkas op drie plaatsen brak - breekt een lans voor de schoolgaande jeugd aan het kruispunt Nieuwmoersesteenweg-Spijker. Komende vanuit Nieuwmoer moeten ze over een korte afstand vier keer een drukke gewestweg oversteken, terwijl dat te herleiden is tot één keer. “Bovendien is het kruispunt niet conflictvrij.”

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) heeft goed nieuws: “Het gemeentebestuur vraagt al lang aan het Agentschap Wegen en Verkeer om daar werk van te maken. Maar om het kruispunt conflictvrij te maken, moesten er tellingen gebeuren. Omdat tellingen door AWV uitbleven, heeft de gemeente zelf het initiatief daartoe genomen. We hebben deze zaak zelfs besproken met gouverneur Cathy Berx. Vorige week hebben we bericht gekregen dat AWV begin 2018 zal aanbesteden. Er zit dus schot in de zaak.” Jef Schoenmakers van AWV bevestigt dit: “Klopt, in 2018 pakken wij dit kruispunt aan.”