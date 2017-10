Voordracht over beschermingsmaatregelen voor mensen met een kleine of grote beperking

Essen - In de grote zaal van woonzorgcentrum De Bijster, Nollekensstraat 15, kan u vanavond om 19.30u een lezing bijwonen over erfrecht, meer bepaald over beschermingsmaatregelen voor mensen met een kleine of grote beperking.

De voordracht wordt gegeven door notaris Dirk Smet van Sint-Gillis-Waas. Hij is ervaringsdeskundige op het vlak van beschermingsmaatregelen voor mensen met een kleine of grote beperking en kan heel eenvoudig en duidelijk de nieuwe wetgeving over bewindvoering en beschermingsmaatregelen uitleggen en ook het erfrecht komt aan bod.

De toegang bedraagt 4 euro voor leden en familie van leden van KVG, 10 euro voor niet-leden, 30 euro voor professionelen

KVG Essen is een lokale afdeling van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten. KVG biedt professionele dienstverlening op gebied van sociale wetgeving, tewerkstelling en algemene informatie voor gehandicapten en hun families.