Essen - Een bijzonder straatbeeld in Horendonk. Daar spotte we Kathleen Suykerbuyk op het fietspad met haar paard Jop en hondje Moya.

"Ik ben met mijn paard Jop en hondje Moya op weg naar de weide", zegt ze. "Moya is een Spaanse waterhond en ziet op dit moment geen steek voor ogen. Bovendien is ze een beetje bang voor Jop en dus draag ik haar maar. Haar dikke vacht wordt morgen getrimd. Met dit zomerse weer is dat wel nodig."