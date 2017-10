Terug in de tijd in het Gerard Meeusenmuseum

Essen - Op de zolder van het gemeentehuis in Essen huist een verborgen wereld. Je gaat er terug in de tijd en ontdekt hoe er vroeger geleefd werd. Zaterdag 14 en zondag 15 oktober kan je al speurend op ontdekking gaan in het museum.

Gerard Meeusen (°1900 - 1965) werkte vanaf 1917 in het gemeentehuis als administratieve kracht en leerde daar de archieven kennen. Hij deed veel opzoekwerk over de geschiedenis van Essen en was de oprichter van de Heemkundige Kring. Op de zolder van het gemeentehuis richtte hij een heemkundig museum op.

Vorig jaar werd het museum opgefrist en heringericht. Je stapt er zo terug in de tijd wanneer je een bezoek brengt aan de grenskamer, school, devotiekamer, kledingkamer, winkel, beroepenkamer, archeologiekamer, oorlogskamer, boerenkeuken, goede kamer en kapel.

Kinderen kunnen dit weekend het Gerard Meeusenmuseum al spelend ontdekken. Aan de hand van detailfoto’s moeten ze een object zoeken in de verschillende kamers van het museum. In elke kamer staat een voorwerp dat er niet echt thuishoort.