Essen - Eva Oostervink is de 19.000ste inwoner van Essen. Ze werd vandaag samen met haar broertje Noah (4) en zusje Luna (2) en haar ouders Saskia van den berg en Anton Oostervink ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar mocht Eva een vingerafdrukje plaatsen in het guldenboek van de gemeente, waarin alleen de belangrijkste inwoners en bezoekers van de gemeente mogen staan.