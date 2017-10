Computercriminaliteit bespreekbaar tijdens BIN-café

Kalmthout - De Kalmthoutse BINs Kijkuit, Leopold, Bezemheide en Withoefse Heide organiseren op donderdag 26 oktober om 19.30u hun tweede BIN-Café in de parochiezaal van Heide. In het kader van de nationale actie “1dagniet” willen de BINs de avond voorafgaand aan deze dag iedere geïnteresseerde uitnodigen voor een informatieavond over computercriminaliteit.

In het BIN-café zullen verschillende deelnemers hun werking toelichten. De standhouders zullen een korte presentatie geven om hun werking toe te lichten.

de politie zone Grens (PZG) geeft toelichting over computercriminaliteit

de brandweer zone rand

het gemeentebestuur

Mifra, met een stand rond de verschillende deur- en raambeveiliging

Omni-protecta met een stand rond elektronische bescherming

het BIN-Kenniscentrum

het OCMW met haar project “buurten voor mekaar”.

"Het tweede luik van het BIN-café is het sociale samenzijn", licht organisator Louis van den Buijs nog toe. "Bij een drankje en een vleugje muziek kunnen buren elkaar beter leren kennen en dat bevordert het sociale welzijn in de buurt."

De toegang tot het BIN-café is gratis, inschrijven vooraf hoeft niet. De organisatie biedt iedere bezoeker een welkomdrankje aan.