Chiro Mejoca draait aan rad van fortuin

Kalmthout - Omdat het soms iets specialer mag zijn dan een gewone pils, organiseert Chiro Mejoca in Achterbroek op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober een bieravond en de Nacht van ’t Fortuin, een tentfuif waarbij om het uur aan een rad wordt gedraaid.

De Nacht van ’t Fortuin lokte vorig jaar ruim 1.100 bezoekers. “Het concept is heel eenvoudig”, zegt Lucas Broos van de Chiro. “Om het uur wordt er één keer aan het rad van fortuin gedraaid. Het drankje dat op het rad verschijnt, is in promotie. Een kwartier lang geldt dan de regel: drie halen, twee betalen.

Op vrijdag kunt u komen proeven van meer dan 45 verschillende soorten bier. Om de sfeer erin te krijgen, zijn er dit jaar drie bandjes: Nonkel Ney’s Rhythm & Blues Band, Diaz en The Locals. De toegang is vrijdag gratis.

Op zaterdag, vlak voor de échte fuif van start gaat, mogen de kinderen de tent voorverwarmen tijdens de kinderfuif.

Later op de avond is het dan tijd voor de zesde editie van de Nacht van ’t Fortuin. De avond is natuurlijk niet compleet zonder Double-U en Skinnie. Al sinds 2014 spelen ze samen op de Nacht van ’t Fortuin. “Samen met Avalonn en 5napback, winnaars van MNM Start To DJ 2015-2016, zullen ze er een schitterende editie van maken.”

Enkele weken voor de festiviteiten trok de leiding er al op uit met het rad. “We gaan naar fuiven en feestjes in de buurt. Wie aan het rad draait, maakt kans op kraslotjes”, zegt Broos nog. “Daar vallen leuke prijzen mee te winnen, zoals een feestpakket of drankbonnen.”

Voorverkoopkaarten voor zaterdagavond kosten 4 euro, en zijn verkrijgbaar bij de leden van Chiro Mejoca of bij de voorverkooppunten: De Zwarte Hond, Café de Bijl, De Zoeten Inval, Jeugdcafé W&A/Café Volksvriend en Café Den Block.

De jeugddienst van de gemeente Kalmthout organiseert ook dit jaar weer een feestkonvooi naar de Nacht van ’t Fortuin in Achterbroek. Op die manier hebt u veilig vervoer van en naar de fuif. Er zijn opstapplaatsen in Essen, Kalmthout en Wuustwezel.

www.chiromejoca.be, www.feestkonvooi.be